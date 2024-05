77-jähriger Österreicher seit 1. Mai vermisst

Veröffentlicht am 2. Mai 2024, 20:56 / ©LPD Tirol

Ein 77-jähriger Urlauber aus Österreich ist seit dem 1. Mai 2024 in Neustift im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) vermisst. Der Österreicher war mittags zu einer Wanderung aufgebrochen. Von dieser kehrte der Mann allerdings nicht in die Unterkunft zurück. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften startete eine Suche, die zunächst ergebnislos blieb.

Zahlreiche Einsatzkräfte auf der Suche

Am 2. Mai setzten die Einsatzkräfte die Suche nach dem Abgängigen fort. Im Einsatz standen diesmal insgesamt 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr Neustift im Stubaital, der Bergrettung Neustift und der Wasserrettung, zwei Drohnen der Berufsfeuerwehr Innsbruck, der Polizeihubschrauber, Polizeidiensthunde und zwei Polizeistreifen. Durch die Bergrettung (Wege, Steige, Waldhänge), die Wasserrettung (kompletter Uferbereich Ruetz) sowie die Feuerwehr (Suche in den Ortsgebieten und den Brückenbereichen) wurde der gesamte Bereich von Volderau bis Kösbach, mit dem Ausgangspunkt Neugasteig, mehrfach abgesucht. Der besagte Bereich wurde aus der Luft mit zwei Drohnen und einem Polizeihubschrauber mehrfach abgeflogen.

Suche blieb bislang erfolglos

Da sich bis 11 Uhr keinerlei neue Erkenntnisse ergaben und eine erneute Suche in dem Bereich nicht sinnvoll erschien, wurde nach Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft die Suchaktion für die Feuerwehr, die Wasserrettung, die Bergrettung und die Diensthunde der Polizei schließlich unterbrochen. Die Polizei setzte die Erhebungen zu dem Sachverhalt mit den Angehörigen fort. Die Suche blieb auch am 2. Mai erfolglos. Die Polizei führt die Suchaktion am 3. Mai weiter.

Angehörige bitten um Mithilfe

Die Angehörigen ersuchen um Öffentlichkeitsfahndung. Der 77-Jährige ist zu Fuß unterwegs und könnte sich allenfalls noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen. Zweckdienliche Hinweise an jede Polizeidienststelle oder telefonisch unter 059133 – 7119 sind erbeten.