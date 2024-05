Lenker (38) raste mit 100 km/h durchs Ortsgebiet

Veröffentlicht am 3. Mai 2024, 06:55 / ©Montage: 5min.at/pixabay

Donnerstagnacht, 2. Mai, lenkte ein 38-jähriger Österreicher sein Auto auf der B175 von Kufstein kommend in Fahrtrichtung Dorfzentrum Ebbs. Im Ortsgebiet von Ebbs überschritt der Lenker die festgesetzte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um ganze 50 km/h. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen. Der Lenker wird an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein zur Anzeige gebracht.