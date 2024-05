Große Trauer um Fußball-Obmann: „Plötzlich und unerwartet verstorben“

Während eines Tenniscamps in Kroatien ist der Unternehmer Günter Liegl plötzlich und unerwartet verstorben. Mehr als 26 Jahre lang leitete der Kärntner die Geschicke des gleichnamigen Wohnstudios in St. Veit an der Glan. Zudem engagierte er sich seit 2019 als Obmann des SV Hirter Kraig. „Er hat den Verein mit unermüdlicher Energie und Leidenschaft geführt“, verabschiedet sich die Kärntner Fußballfamilie mit rührenden letzten Worten von ihm. Die Anteilnahme ist groß, den Angehörigen wünschen sie viel Kraft in dieser schweren Zeit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2024 um 14:22 Uhr aktualisiert