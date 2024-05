Tennis Junior Cup: Leonie und Anna scheiterten knapp im Semifinale

Die Burgenländerin Leonie Rabl musste sich gegen Tereza Krejcova aus Tschechien genauso in drei Sätzen mit 6:3, 3:6 und 2:6 knapp geschlagen geben wie auch die erst 13-jährige Tirolerin Anna Pircher, für die nach hartem Kampf gegen die Ukrainerin Anastasiia Firman ebenso im Semifinale Endstation war.

Große Talentprobe

Beide ÖTV-Talente zeigten beim ITF-J200 Sandplatz Jugendtennisturnier auf den VAS-Plätzen in Villach so richtig auf. Auch wenn es am Ende für den Finaleinzug nicht gereicht hat. Vor allem die erst 13-jährige Anna Pircher legte eine ganz große Talentprobe ab. Die junge Tirolerin, die erst vor wenigen Tagen in Wien als erste Österreicherin, seit Barbara Haas im Jahre 2010, ihr erstes internationales U18-Turinier für sich entscheiden konnte, verlor am Ende im Semifinale ganz knapp in drei Sätzen. Am morgigen Samstag, 4. Mai 2024, finden ab 10 Uhr die Finalspiele auf den VAS-Plätzen in Villach statt.