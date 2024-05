Zwischen Sonne und Gewitter: So wird das Wetter am Samstag

Veröffentlicht am 3. Mai 2024, 22:07 / ©5 Minuten

„Der Samstag startet in der Steiermark mit vielen Wolken, in der Obersteiermark mit lokalen Regenschauern. Nach und nach wird es dann freundlicher mit einigen sonnigen Phasen dazwischen“, sagt die GeoSphere voraus. Am Nachmittag kann es kurzzeitig zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen. Die der Früh liegen die Temperaturen zwischen 6 und 12 Grad. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad.