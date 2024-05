Zwei Jugendliche prallten bei Unfall gegen Windschutzscheibe: Verletzt

Die 15-jährige Motorfahrradlenkerin aus dem Bezirk Spittal fuhr mit einer 14-jährigen Mitfahrerin, ebenfalls aus Spittal an der Drau, und übersah vermutlich den von Westen kommenden PKW eines 50-jährigen Mannes aus dem Bezirk Villach Land.

Gegen Windschutzscheibe geprallt

Beide Jugendliche prallten durch die Kollision gegen die Windschutzscheibe bzw. Motorhaube des Autos und stürzten in weiterer Folge auf die Fahrbahn. Sie wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal an der Drau verbracht. Bei beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.