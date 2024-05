Polizeiauto kollidierte mit zwei Fahrzeugen: Vier Verletzte

Die Besatzung des adjustierten, im Rahmen einer Einsatzfahrt in Richtung Osten fahrenden Dienstfahrzeuges kollidierte im Kreuzungsbereich Innsbrucker Straße / Padre-Kino-Straße zunächst frontal mit der linken Heckseite eines PKW, dessen Lenker, ein 21-jähriger Österreicher, von der Padre-Kino-Straße kommend nach links in die B171 einbog. Durch den Anprall wurde der Streifenwagen in Richtung Nebenfahrbahn der Bundesstraße geschleudert und stieß dort mit einem weiteren, von einer 48-jährigen Österreicherin gelenkten PKW zusammen.

Vier Verletzte

Die Lenkerin hatte die Absicht, von der Padre-Kino-Straße kommend nach rechts in die B171 abzubiegen. Der Lenker des Streifenwagens (31 Jahre alt), dessen Beifahrerin (26 Jahre alt) sowie die weiteren Unfallbeteiligten wurden mittels RTWs zur medizinischen Abklärung in das LKH Hall in Tirol verbracht. Alle vier wurden leicht verletzt. Die erheblich beschädigten Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B171 war an der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Im Einsatz befand sich auch die FFW Hall in Tirol.