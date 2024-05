Milliarden-Boom im Bundeshaushalt: Investitionen auf Rekordniveau

Veröffentlicht am 4. Mai 2024, 09:50 / ©Montage: pixabay/BKA/Andy Wenzel

Mit einem klaren Bekenntnis zu einer nachhaltigen Zukunft stellte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) die neuesten Zahlen vor: „Die Auszahlungen des ersten Quartals 2024 spiegeln unser Engagement für wichtige Bereiche wie Klimaschutz, Gesundheit und Pflege wider.“

©BKA/Andy Wenzel

Bundesausgaben steigen um 12,4 Prozent

Stolze 28,9 Milliarden Euro wurden von Januar bis März 2024 ausgegeben, was einem Anstieg von 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders deutlich ist der Anstieg der Ausgaben im Bereich Klima, Umwelt und Energie um 0,7 Milliarden Euro. Dies beinhaltet Maßnahmen wie den Ausbau erneuerbarer Energieträger. Auch im Gesundheitswesen wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 0,6 Milliarden Euro zur Stärkung des ambulanten Bereichs bereitgestellt.

Pflege im Fokus

Die Pflege erhielt ebenfalls einen beachtlichen Zuschuss von rund 0,3 Milliarden Euro, vor allem durch die Anpassung des Pflegegeldes. Doch nicht nur in diesen Bereichen wurde investiert: Auch in die Landesverteidigung, Pensionen für Beamte und in die Arbeitswelt flossen beträchtliche Summen.

Einzahlungen von 20,8 Milliarden Euro

„Die Einzahlungen des Bundes betrugen 20,8 Mrd. Euro und bewegen sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie im Vergleichszeitraum 2023. Die leicht positive Entwicklung (+1,1 Prozent) ist vor allem auf höhere Einzahlungen im Bereich der Arbeitslosenversicherungsbeiträge, auf die positive Verzinsung für Kassenveranlagungen des Bundes und auf Rückflüsse in Zusammenhang mit den EU-Fonds zurückzuführen“, heißt es seitens des Bundesministerium für Finanzen.