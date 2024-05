Fahndung: Kennst du dieses Diebes-Duo?

Die zwei Männer haben es auf Gäste in angesagten Nachtlokalen und Diskotheken abgesehen, wo sie ihnen mit Tricks das Handy klauen, um dann die Handybezahlfunktion zu missbrauchen.

So gehen die Männer vor

Die Masche der Diebe ist so simpel wie perfide: Sie observieren ihre Opfer, wenn diese ihre Drinks per Handy-App bezahlen. Dann schlagen sie zu, stehlen die Smartphones aus den Hosentaschen der ahnungslosen Gäste und nutzen sie, um widerrechtlich Geld abzuheben oder in Restaurants und Läden zu zahlen. Eine Serie von Überfällen ereignete sich zwischen Mitte Jänner und Anfang März 2024 in exklusiven Skiorten wie Ischgl und Kitzbühel.

©LPD Tirol