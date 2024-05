Sonderförderung: Diese Personen profitieren davon

Veröffentlicht am 4. Mai 2024, 11:22 / ©Montage: Pexels

Die Frage nach fairer Bezahlung im Kunst- und Kultursektor steht im Fokus der aktuellen Entwicklungen in der Steiermark. Angesichts einer Analyse, die ergab, dass die Gehälter und Honorare in diesem Bereich im Durchschnitt deutlich unter den empfohlenen Richtwerten liegen, hat die Landesregierung eine bedeutende Entscheidung getroffen. Mit einer Sonderförderung in Höhe von 600.000 Euro soll Fair-Pay im Kunst- und Kulturbereich unterstützt werden.

Sonderförderung für Fair-Pay im Kunstsektor beschlossen

Die Landesregierung reagiert damit auf Daten, die im Rahmen der Fair-Pay-Gap-Erhebung des Landes und der Stadt Graz gesammelt wurden. Diese Untersuchung ergab, dass die Bezahlung von Kulturschaffenden und Kunstschaffenden deutlich unter den von der IG Kultur Österreich empfohlenen Gehaltsschemata liegt. Im Durchschnitt beträgt der Unterschied bei Gehältern etwa 18 Prozent und bei Honoraren sogar 32,4 Prozent.

Landesregierung reagiert auf dringenden Bedarf

Die Sonderförderung, die auf Antrag von Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) beschlossen wurde, ist Teil der steirischen Kulturstrategie 2030. „Damit wollen wir die Entlohnungsbedingungen und Honorarnotenleistungen innerhalb der Kunst- und Kulturszene schrittweise verbessern“, erklärt Drexler. Auch Landesrätin Ursula Lackner betont die Bedeutung dieser Maßnahme für die langfristige Absicherung der Kulturschaffenden.

Stadt Graz schließt sich an: Zusätzliche 600.000 Euro

Neben der Landesregierung beteiligt sich auch die Stadt Graz an dieser Initiative. In der Gemeinderatssitzung vom 16. Mai sollen zusätzliche 600.000 Euro für Fair-Pay im Kunst- und Kulturbereich beschlossen werden. Insgesamt stehen damit 1,2 Millionen Euro für Fair-Pay in Kunst und Kultur zur Verfügung. Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP) betont die gesellschaftliche Wertschätzung von Kunst und Kultur und setzte sich erfolgreich dafür ein, dass auch städtische Kulturförderungen den Grundsatz des Fair-Pay berücksichtigen.