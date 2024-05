Mann bedroht Jugendliche mit Messer: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Veröffentlicht am 4. Mai 2024, 11:38 / ©Montage: Canva/ Montage

Seitens der Polizei wird berichtet, dass der Mann sich den Jugendlichen genähert und gedroht hatte, Gewalt anzuwenden, wenn sie nicht leise wären. Nachdem er sich zunächst entfernte, kehrte er zurück und soll einen 15-Jährigen gestoßen und mit einem Messer bedroht haben. Daraufhin rannten die Jugendlichen davon.

Alkotest verlief positiv

Die Polizei reagierte schnell und konnte den Verdächtigen in der Nähe des Tatortes stellen und vorläufig festnehmen. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer und Suchtmittel, die sichergestellt wurden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Tatverdächtige, der sich bisher weigerte, eine Aussage zu machen, befindet sich derzeit in polizeilicher Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.