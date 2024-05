Hier findest du die aktuellen Verkehrsmeldungen für Villach

In der Treffner Straße kommt es von 6. Mai bis 14. Juni 2024 wegen Instandsetzungsarbeiten zu Verkehrsbehinderungen. Grabungsarbeiten für den flächendeckenden Glasfaserausbau führen noch bis 14. Mai von der Rennsteiner Straße 10 über die Meerbothstraße bis zur Piccostraße 7 zu Verkehrseinschränkungen.

Fernwärme-Versorgung

Aufgrund von Grabungsarbeiten für die Fernwärme-Versorgung kommt es von 6. bis 17. Mai zu Verkehrsbehinderungen in der Maria-Gailer-Straße, bis 29. Mai in der Italiener Straße und in der Rennsteiner Straße bis 17. Mai. Montagearbeiten in der Genotteallee auf Höhe Heinrich-v.-Türlin-Straße 2 führen am 7. Mai zu Verkehrseinschränkungen.