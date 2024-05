Mehr Verbindungen: So fahren die Züge rund um Christi Himmelfahrt

Veröffentlicht am 4. Mai 2024, 13:10 / ©ÖBB | Harald Eisenberger

Am langen Wochenende rund um Christi Himmelfahrt bieten die ÖBB wieder ein erhöhtes Sitzplatzangebot auf der vielbefahrenen Süd- und Weststrecke. Mit 14 zusätzlichen Zugverbindungen und 4.860 Extra-Sitzplätzen werden somit mehr Kapazitäten für Fahrgäste geschaffen, die über das verlängerte Wochenende verreisen wollen. Ebenso gibt es zusätzliche Verbindungen.

Sitzplatzreservierungen werden empfohlen

Die ÖBB empfehlen besonders an den stärksten Reisetagen einen Sitzplatz zu reservieren. Reservierungen sind unter shop.oebbtickets.at, in der ÖBB App, am ÖBB Ticketschalter und beim ÖBB Kundenservice ab drei Euro erhältlich. Sitzplatzreservierungen für den Tagesverkehr sind bis zu 15 Tage vor Abreise vollständig stornier- und erstattbar. Vom 14. bis zu einem Tag vor Abreise erhalten Reisende bei Stornierung 50 Prozent des Betrags zurück.