Steirischer Showdown: TSV Hartberg und der SK Sturm Graz treffen aufeinander

Am Sonntag

4. Mai 2024

Anpfiff in der Merkur Arena Graz-Liebenau ist am Sonntag, dem 5. Mai 2024, um 14.30 Uhr. Die Partie wird vom Salzburger Schiedsrichter Christopher Jäger geleitet. Der TSV Hartberg befindet sich mitten im Kampf um die begehrten Europacup-Plätze. Vor dem 30. Spieltag rangieren die Blau-Weißen auf dem vierten Platz. Mit einem Vorsprung von zwei Punkten vor Rapid und Klagenfurt stehen sie gut da. In den Meistergruppen-Auswärtsspielen 2020 und 2024 holte der TSV sechs Punkte aus acht Spielen (nur gegen Salzburg nicht). Kapitän Jürgen Heil steht kurz vor seinem 250. Einsatz im TSV-Trikot.

Stimmen aus der Kabine

Trainer Markus Schopp äußerte sich zur bevorstehenden Partie: „Am Sonntag treffen zwei Teams aufeinander, die beide für ihren Verein Geschichte schreiben können. Bei der einen Mannschaft ist es offensichtlich, aber auch wir als TSV Hartberg schreiben heuer eine absolut schöne Geschichte.“

„Es ist immer etwas Besonderes, vor allem nach dem Cup-Titel“

Kapitän Jürgen Heil betonte die Wichtigkeit des Spiels: „Wir freuen uns schon richtig auf die Aufgabe gegen Sturm. Es ist immer etwas Besonderes, vor allem nach dem Cup-Titel wollen sie natürlich auch noch Meister werden.“