Betrunkener Konflikt: Asylbewerber prügeln sich – zwei Männer schwer veretzt

Veröffentlicht am 4. Mai 2024, 14:21 / ©LPD Stmk

Am Freitag, dem 3. Mai 2024, gegen 20.30 Uhr griffen ein 29-jähriger und ein 21-jähriger Asylbewerber aus Marokko in betrunkenem Zustand zwei andere Asylsuchende an, einen 37-jährigen tunesischen und einen 37-jährigen türkischen Staatsbürger.

Faustschlag und Sesselattacke

In einer Unterkunft in Sankt Georgen im Attergau gerieten die Männer in einen Streit, der eskalierte, als der 21-Jährige seinem türkischen Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Gleichzeitig griff der 29-Jährige zum Sessel und schlug damit auf den tunesischen Asylbewerber ein.

Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen

Die Folgen waren schwerwiegend: Der 37-jährige Türke erlitt unbestimmte Verletzungen und musste nach der Erstversorgung ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden. Auch der tunesische Asylsuchende benötigte medizinische Betreuung. „Gegen die beiden Angreifer wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, sie werden angezeigt“, heißt es seitens der Polizei.