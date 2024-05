Verkehrsunfall: Auto überschlug sich nach Kollision mit Böschung

Veröffentlicht am 4. Mai 2024, 14:41 / ©FF Hermagor

Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war heute, dem 4. Mai 2024, gegen 10.15 Uhr auf der B87 Weißensee Straße von Greifenburg in Richtung Weißbriach unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, das daraufhin von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte gegen eine Bachböschung, überschlug sich und blieb seitlich im angrenzenden Wald liegen.

Florianis retteten 38-Jährigen aus Wrack

Ein anderer Autofahrer bemerkte den Unfall und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehren Weißbriach, St. Lorenzen und Hermagor waren rasch vor Ort, um den Fahrer aus dem Wrack zu retten.

Ins Klinikum Klagenfurt gebracht

Der verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Während der Bergungsarbeiten wurde die B87 vorübergehend gesperrt. „Am PKW entstand Totalschaden“, heißt es abschließend seitens der Polizei.

