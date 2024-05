Landwirt (79) tragisch verunglückt: Traktor stürzt über steiles Gelände ab

Gries am Brenner/Tirol

Gegen 7.20 Uhr lenkte ein 79-jähriger Österreicher seinen Traktor auf einem Feldweg in Richtung seines landwirtschaftlichen Anwesens. Doch der Routinefahrt sollte eine tragische Wendung nehmen. „Da sich am Rande des Feldweges eine Anhäufung von Ästen befand, wollte er vermutlich diese Stelle umfahren und kam dabei mit den rechten Fahrzeugrädern über den Wegrand hinaus und stürzte über steiles Gelände ab“, erklärt die Polizei.

79-Jähriger aus Motorkarren geschleudert

„Nach ca. 30 Meter wurde er aus dem Motorkarren geschleudert, wobei das Arbeitsgerät nach weiteren 50 Metern schwer beschädigt liegen blieb. Aufgrund des Absturzlärms wurde eine in der Nähe befindliche Hausbewohnerin aufmerksam und setzte die Rettungskette in Gang. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb der Verunglückte noch an der Unfallstelle“, heißt es seitens der Polizei.