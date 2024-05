Zuckerl für Arbeitnehmer: 1.000 Euro Vollzeitbonus gefordert

Veröffentlicht am 4. Mai 2024, 15:27 / ©APA/EXPA/JOHANN GRODER

Zu diesem Zweck schlägt Markus Wallner mehrere Maßnahmen vor, darunter einen Vollzeitbonus in Höhe von 1.000 Euro sowie steuerfreie Überstunden. Außerdem plädiert er für Entlastungen für Pensionisten, die weiterhin arbeiten.

Wallner fordert Arbeitszeitmaßnahmen

Die Vereinbarungen zur Arbeitszeit sieht Wallner als Angelegenheit der Sozialpartner, betont jedoch die Notwendigkeit, Leistung zu belohnen. Er schlägt vor, einen jährlichen steuerfreien Bonus für Vollzeitarbeiter einzuführen und alle Überstunden steuerfrei zu machen. Gleichzeitig fordert er eine Entlastung des unteren Einkommensbereichs, um den Unterschied zwischen Erwerbs- und Nichterwerbseinkommen zu verringern.

Entlastung für arbeitende Pensionisten: Bis zu 1.000 Euro steuerfrei dazuverdienen

Besonders betont Wallner die Arbeitswilligkeit vieler Pensionisten und den Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften in der Wirtschaft. Er sieht jedoch die bestehenden Zuverdienstregeln als Hindernis. Daher schlägt er vor, dass Pensionisten, die in der Regelrente tätig sind, bis zu 1.000 Euro pro Monat steuer- und abgabenfrei dazuverdienen können sollten.

Erwerbstätigkeit steigt bis 2050

Wallner weist darauf hin, dass laut Prognosen die Zahl der Erwerbstätigen in Vorarlberg bis 2050 steigen wird, während die Gesamtbevölkerung wächst. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, das vorhandene Arbeitskräftepotenzial optimal zu nutzen, um die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen.