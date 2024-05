Triumph vor Gericht: Familie erkämpft sich teure Behandlung für Sohn

Die Krankenanstaltengesellschaft KAGes verweigerte zunächst die Kostenübernahme für das teure Medikament, was die Familie in eine verzweifelte Lage brachte. Doch Georgs Mutter, Claudia Polic, ließ sich nicht entmutigen. Sie kämpfte beharrlich und erstritt vor Gericht das Recht auf die dringend benötigte Behandlung für ihren Sohn. In einem bemerkenswerten Urteil entschied der Oberste Gerichtshof zugunsten der Familie Polic, nicht nur die laufende Behandlung, sondern auch bereits verabreichte, spendenfinanzierte Spritzen von der KAGes bezahlt werden müssen.

„Zum ersten Mal haben wir ein Medikament gerichtlich durchsetzen können“

Rechtsanwältin Karin Prutsch, die die Familie Polic vor Gericht vertrat, äußerte sich erfreut über den historischen Erfolg: „Zum ersten Mal haben wir ein Medikament gerichtlich durchsetzen können.“ Diese Entscheidung bedeutet nicht nur eine finanzielle Entlastung für die Familie, sondern vor allem auch eine Chance auf eine bessere Lebensqualität für Georg.

Optimistischer Blick in die Zukunft

„Damit kann Georg sich sein Leben endlich so einrichten, wie er es sich immer gewünscht hat“, so Georgs Mutter, Claudia Polic. Die Familie kann nun optimistisch in die Zukunft blicken und hofft, dass dieser Erfolg auch anderen Familien in ähnlichen Situationen Mut macht.