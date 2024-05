Beim Abbiegen übersehen: Kollision fordert vier Verletzte

So kam es also, während dem Abbiegevorgang, zu einer Kollision zwischen dem Auto des 34-Jährigen und eines 40-jährigen Wolfsbergers. Die beiden Unfalllenker sowie zwei Beifahrer des 40-Jährigen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung durch die Rettung in das Krankenhaus Wolfsberg verbracht. „Ein bei beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ“, merkt die Polizei an.

Im Einsatz standen: FF Schiefling im Lavanttal

FF Bad St. Leonhard

Polizei

Rettung