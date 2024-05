Kärntner NEOS: Janos Juvan bleibt Landessprecher

Und so sieht das neue NEOS-Landesteam aus: Janos Juvan bleibt Landessprecher. Insgesamt ist das Landesteam auch weiblicher geworden. So wurde Iris Glanzer zur Landessprecher-Stellvertreterin und EU-Spitzenkandidatin gewählt. Mit Kristin Oberlerchner, Pharmazeutin aus Ferlach, und Christina Holmes, Juristin, befinden sich zwei weitere Frauenpersönlichkeiten im Team. In dieser Formation bleibt die Kontinuität durch Robert Zechner als Finanzreferenten gewahrt. Zusammen mit weiteren Mitgliedern wie Paul Skedl, Steuerberater aus Villach, und Christian Weinhold, Unternehmer aus Klagenfurt, formen sie ein vielfältiges Team. „Mit diesem Landesteam starten wir nicht nur stark, sondern auch voller Optimismus in dieses Superwahljahr!“, betont der wiedergewählte Landessprecher Janos Juvan.