Fahrradsturz in Innsbruck: 72-Jährige schwer verletzt

Veröffentlicht am 4. Mai 2024, 18:11 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Am heutigen Samstag, den 4. Mai, gegen 13.35 Uhr war eine 72-jährige Österreicherin in Innsbruck Uhr auf ihrem E-Bike im Ortsteil Amras, Innsbruck, Tirol, in östlicher Richtung unterwegs. Als sie einen neben einem Haus stehenden Bauzaun mit dem Lenkerende ihres Fahrrades streifte, kam sie zu Sturz. Die Radfahrerin wurde von der Rettung erstversorgt und anschließend mit schweren Verletzungen ins LKH Innsbruck gebracht.