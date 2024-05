Corona-Impfstoff: AstraZeneca gesteht erstmals schwere Nebenwirkung

Und der Rechtsstreit bringt ein überraschendes Eingeständnis seitens des Pharmakonzerns zu Tage: AstraZeneca soll, so berichtet es das britische Medium „The Telegraph“, in den Gerichtsdokumenten zum allerersten Mal zugegeben haben, dass der Impfstoff seltene Nebenwirkungen verursachen kann.

Berichte zu Nebenwirkungen in Österreich

Das Unternehmen stellte während der Pandemie zahlreiche Corona-Impfstoffe, unter anderem auch in Österreich, bereit. Auch hierzulande wurde von einigen Todesfällen berichtet, die in einer zeitlichen Nähe zu einer Corona-Impfung stehen. Ein entsprechender Antrag zum „Aussetzen von COVID 19-Impfungen mit AstraZeneca-Impfstoff“ wurde dem Nationalrat 2021 eingebracht – mehr dazu hier. Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) veröffentlichte ebenso einen Bericht – hier einzusehen – über vermuteter Nebenwirkungen nach einer Impfung.

Schwere Erkrankung und Tod

Nun, worum geht es in der britischen Sammelklage? Die laut Medien 51 Kläger werfen AstraZeneca vor, der Impfstoff sei in zahlreichen Fällen für Tod und schwere Erkrankungen verantwortlich. Die Vorwürfe selbst bestreitet der Pharmakonzern allerdings. Doch Nebenwirkungen gab man sehr wohl zu. So heißt es in dem beim britischen Gericht eingereichten Dokument, der Covid-Impfstoff könnte in „sehr seltenen Fällen TTS* verursachen“.

100 Millionen Pfund Schadensersatzforderung

Das Eingeständnis des Pharmariesen könnte nun eine Wende in sämtlichen Fällen, bei denen es um Schadensersatzforderungen in Höhe von rund 100 Millionen Pfund geht, bringen. Es bleibt abzuwarten.

Der Fall Jamie Scott Den Anfang der Sammelklage machte vergangenes Jahr der Fall von Jamie Scott, einem Familienvater. Nach seiner Corona-Impfung im April 2021 erlitt er ein Blutgerinnsel und eine Hirnblutung. Durch die dauerhafte Hirnschädigung ist Scott arbeitsunfähig.

* Was ist TTS? Das Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom, kurz TTS, ist ein seltenes Krankheitsbild. Es führt zu Blutgerinnseln und einer niedrigen Blutplättchenzahl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2024 um 18:48 Uhr aktualisiert