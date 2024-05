Tierrettung Steiermark fährt wieder für Wildtiere aus

Veröffentlicht am 4. Mai 2024, 19:50 / ©Montage: 5 Minuten/Tierrettung Steiermark

Es ist offiziell, zukünftig wird die Tierrettung Steiermark neben Hunden und Katzen auch wieder für die Rettung von Wildtieren ausfahren. Auf Facebook verkündete die Organisation die gute Nachricht. Heute, Samstag, 4. Mai, ging es dann auch gleich zur ersten Vogelrettung nach Gratkorn, Graz-Umgebung. Das Tier war aus dem Nest gefallen und hat sich den Schnabel verletzt. Zur Behandlung wurde das Vöglein so schnell wie möglich zu Verein für kleine Wildtiere in großer Not gebracht, wo seine Wunden und Verletzungen versorgt wurden.