Österreichische Ballhockeyliga: Zwei neue Teams für die Saison 2024

Veröffentlicht am 4. Mai 2024, 22:05 / ©pixabay.com

Die Ballhockeyliga des Österreichischen Ballhockeyverbands ist in vollem Gange, und die Fans können sich auf spannende Wettkämpfe und packende Spiele freuen. Neben den etablierten Teams wie den Titelverteidigern HSC Eagles Poggersdorf, VAS Villach, Carinthian Team Zehenthof und SV ASKÖ Villach Hockey sind in dieser Saison zwei neue Teams dabei: ASKÖ Villach 2 und die Spittal Ultras. Hierzu äußert sich Verbandsobmann Gerald Stanossek: „Wir sind nach den Pandemie Saisonen sehr froh, dass unsere Bemühungen Früchte trugen, und mit den Spittal Ultras und dem ASKÖ Villach 2 weitere Teams in die Liga gekommen sind. Beide haben schon erste Talentproben abgegeben und bereichern die Liga ungemein.“

SV ASKÖ Hockey Villach steht an der Spitze der Tabelle

Das Spitzenspiel des SV ASKÖ Hockey Villach und HSC Eagles Poggersdorf ging über die volle Distanz und wurde nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit (Ausgleich durch HSC und Ex-KAC Spieler Martin Schumnig zwei Sekunden vor dem Schlusspfiff) erst im Penalyschiessen entschieden. Den entscheidenden Versuch versenkte ASKÖ Kapitän Ahammer Benjamin und sicherte somit seinem Team die Tabellenführung.