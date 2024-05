Sonniger Sonntag in Kärnten: Lokale Frühnebelfelder verschwinden rasch

Veröffentlicht am 4. Mai 2024, 22:12 / ©Josef Lovrec

Am Vormittag ziehen nur wenige dünne Wolken durch die Region. Gegen Nachmittag können sich jedoch einige Quellwolken bilden, insbesondere in Oberkärnten, wo sie möglicherweise dichter sein könnten. Im Westen der Region kann vereinzelt ein Regenschauer auftreten, während es im Osten trocken bleibt. Die Temperaturen bewegen sich am Morgen zwischen 4 und 9 Grad, erreichen dann aber Höchstwerte zwischen 18 und 23 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.