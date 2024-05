Run-Bike-Run in Villach war ein voller Erfolg: 120 Teilnehmer am Start

Veröffentlicht am 5. Mai 2024, 06:58 / ©Privat

In der Villacher Alpen-Arena wurde gestern der 3. Internationale Run-Bike-Run ausgetragen, organisiert vom Triteam Klagenfurt. Ein tolles Feld von knapp 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war am Start, um sich auch die ersten Punkte in den Kärntner Cupserien zu holen. Lisa Watschinger vom TRI Team Südkärnten und Maximilian Legat vom HSV Triathlon Kärnten sicherten sich den Gesamtsieg und den Kärntner Meistertitel im Duathlon.