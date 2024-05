Manege frei: Circus Roncalli tourt wieder durch Österreich

Dem Publikum des Gastspiels in Wien, Innsbruck und Graz verspricht Roncalli-Gründer und Circusdirektor Bernhard Paul eine Fortsetzung des umjubelten Vorgängerprogramms „ALL for ART for ALL“. Dafür hat sich Bernhard Paul erneut von Größen der Kunstwelt inspirieren lassen. Diesmal finden sich die ikonischen Motive von Keith Haring, Frida Kahlo, Pablo Picasso, Andy Warhol oder Henri de Toulouse-Lautrec in der gesamten Inszenierung wieder und werden in der Manege neu interpretiert.

Ab September in Österreich

Vom 11. September bis 6. Oktober 2024 gastiert der renommierte und traditionsreiche Circus am Wiener Rathausplatz, in Innsbruck wird das Grand Chapiteau vom 18. Oktober bis 10. November 2024 bei der Olympiahalle aufgeschlagen und vor der Messe Graz gastiert Roncalli’s Traumwelt vom 15. November bis 8. Dezember 2024. „Das neue Programm ist ein besonderer Höhepunkt vor unserem 50-jährigen Jubiläum in zwei Jahren“, sagt Bernhard Paul, Direktor und Gründer des Circus-Theater Roncalli. „Mit ARTistART setzen wir unsere Reise durch die Kunstwelt fort und das Publikum kann sich auf ganz neue artistische Höchstleistungen freuen. Die hochkarätigen Darbietungen unserer Artisten verschmelzen mit den Werken großer Künstler zu einem einmaligen Gesamtkunstwerk“, kommentiert Paul seine neue Kreation, der 1975 Roncalli in Wien gegründet hat und seither mit seinem zeitgenössischen, aber nostalgischen Ansatz für das Circuserlebnis mehr als 45 Millionen Zuschauer begeistert.

Elemente aus New Yorker Erfolgsshow erstmals in Österreich

Neben der Hommage an die Kunstwelt, die sich durch alle Programmpunkte zieht, werden auch Elemente des New Yorker Gastspiels zum ersten Mal in Österreich zu sehen sein. Mit überwältigendem Erfolg verzauberte Roncalli im vergangenen Winter erstmals das Publikum in der US-Metropole. Über 100.000 Zuschauer sahen die Show. Unter den Zuschauern waren u.a. auch Robert De Niro, Scarlett Johansson und Isabella Rossellini. Darüber hinaus verspricht die Show wieder ein facettenreiches Programm. Die Besucher erwartet ein Potpourri aus hochkarätiger Clownerie, Tanz, Live-Musik, Kostümen und internationalen Spitzenartisten – poetisch und spektakulär inszeniert im nostalgischen Circuszelt.

Roncalli-Flair mit internationalen Spitzenkünstlern

Fast 40 Artisten und Musiker, aus verschiedenen Teilen der Welt, werden in spektakulären und eigens für die Show entworfenen Kostümen, das Österreich-Gastspiel begleiten. Das Roncalli-Ballett verbindet alle Darbietungen mit kreativen Übergängen. Musikalisch abgerundet wird die poetische Inszenierung vom Roncalli Royal Orchestra unter der langjährigen (47 Jahre) Leitung von Georg Pommer, der seit jeher fester Bestandteil der Roncalli-Traumwelt ist. Tickets für das Gastspiel in Wien, Graz und Innsbruck sind ab 31 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühren) an allen bekannten Vorverkaufsstellen und hier erhältlich.