Kaltfront bringt Regen: So wird das Wetter nächste Woche

Heute, Sonntag, lacht meist in ganz Kärnten noch die Sonne vom Himmel und es wird angenehm warm. Auch am Berg gibt es ein gutes Wanderwetter. Doch wie wird das Wetter nächste Woche?

Der Wochenstart aus Wettersicht

Die Unterkärntner dürfen sich freuen, denn sie starten mit der Sonne in die neue Woche. Es bleibt dort auch trocken. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung dann zu, die Sonne zeigt sich aber immer noch zeitweise. In Oberkärnten kann es dann nachmittags zu Regenschauern kommen. „Teilweise weht ein kräftiger Föhn, Tageshöchsttemperaturen am Montag liegen bei bis zu 25 Grad“, erklärt Friedrich Wölfelmaier, Meteorologe von GeoSphere Austria 5 Minuten gegenüber.

Kaltfront kommt

Am Dienstag meldet sich eine Kaltfront zu Wort und bringt Wolken, sowie Regen mit sich. Der Föhnwind verabschiedet sich. Am Nachmittag kommt es auch im Osten zu einigen Schauern, auch ein kurzes Gewitter ist nicht ganz auszuschließen. Es werden Temperaturen bis zu 20 Grad erwartet.

Wochenteilung in Kärnten

Der Mittwoch zeigt sich unbeständig. Ein Tief im Mittelmeergebiet bringt eine schaueranfällige Luft mit sich. Das heißt, in Kärnten kann es lokal zu Regen kommen. Im Süden wird sich aber, so wie es aussieht, die Sonne durchsetzen. Temperaturtechnisch liegt die Wochenmitte bei 15 bis 19 Grad, „das ist etwas zu kühl für diese Jahreszeit“, sagt der Wetterexperte Wölfelmaier.

