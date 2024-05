Schön: Die Muttertagsschifffahrt war ein voller Erfolg

Veröffentlicht am 5. Mai 2024, 11:57 / ©StadtKommunikation / Wajand

Bürgermeister Christian Scheider begrüßte die zahlreichen Gäste in der Ostbucht. Zu Muttertag organisiert das Seniorenbüro der Stadt unter der Leitung Karin Ertl die beliebte Schifffahrt am Wörthersee für die Seniorinnen. Auch heuer freute man sich über mehr als 200 Anmeldungen. Beide Schifffahrten waren somit ausgebucht. Die Seniorinnen erwartete zudem ein Blumengruß als kleine Aufmerksamkeit.

„Schon eine richtige Traditionsveranstaltung“

„Die Muttertagsschifffahrt ist schon eine richtige Traditionsveranstaltung! Ich freue mich, dass sie so beliebt ist und wir den Seniorinnen bei Kaffee, Kuchen und musikalischer Unterhaltung eine Freude bereiten können“, so Bürgermeister Christian Scheider. Für die musikalische Umrahmung an Bord war das „Seemann Quartett“ zuständig, das für gemütliche Stimmung gesorgt hat. Vor der Schiffsanlegestelle garantierte Ziehharmonika-Spieler Erich für beste Unterhaltung. Mit ihren Töchtern, Söhnen und Enkelkindern wurde die gemeinsame Zeit auf der DS Thalia bei Kaffee und Kuchen genossen.