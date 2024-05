120 Florianis bei Flammeninferno in Arnoldstein: So kam es zum Vollbrand

Veröffentlicht am 5. Mai 2024, 12:11 / ©FF Arnoldstein

Gegen 20 Uhr fuhr ein Güterzug von Villach kommend in Richtung Arnoldstein. Beim Einfahren in den Bahnhof Arnoldstein kam es zu einem Kurzschluss des Zuges und folglich zum Stillstand. Als Ursache wurde erhoben, dass ein Stromnehmer der Zuglokomotive abgerissen ist und dieser sich in der Oberleitung verfangen hat. Dabei ist es bei einem Planenwaggon vermutlich zu einem Kurzschluss und anschließend zu dem Brandgeschehen gekommen. Der Waggon war mit Wachsgranulat beladen.

Keine Verletzten

Zur Brandbekämpfung standen die FF Arnoldstein, FF Pöckau, FF Seltschach, FF Thörl-Maglern, FF Gödersdorf, FF Siebenbrünn-Riegersdorf und die FF Fürnitz mit insgesamt 120 Mann/Frau im Einsatz. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Durch das Brandgeschehen wurden keine Personen verletzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2024 um 12:16 Uhr aktualisiert