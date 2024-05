Ökoplatzerl im St. Veiter „Kunst & Werk“ wurde erweitert

„Liegenbleiben gibt es nicht, ich stehe immer wieder auf“ – dieser Satz ist durch und durch mit Ingrid Meckel verbunden. Die St. Veiter Unternehmerin musste in ihrem Leben schon viele Schicksalsschläge hinnehmen. Doch das hat die engagierte Frau noch nie aufgehalten. Seit drei Jahren ist sie mit ihrem „Ökoplatzerl“ im St. Veiter „Kunst & Werk“ am Hauptplatz vertreten. Gemeinsam mit Sohn Wolfgang Glanzer ist sie damit jetzt noch einen Schritt weitergegangen.

Neugestaltung trotz herausfordernder Zeiten

„Der größte Schritt war die Entscheidung, in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zu sagen: Ja, wir gehen es noch größer an“, so Meckel. Als Shop-im-Shop-Konzept hat das „Ökoplatzerl“ einen eigenen Bereich im „Kunst & Werk“. Angeboten werden nachhaltige, regionale Produkte. „Wir achten bei der Auswahl unserer Partner darauf, so regional und nachhaltig wie möglich zu sein“, so Meckel. So ist es ihr gelungen, das St. Veiter Angebot um mehrere Produkte zu erweitern.

Aktionen & Gratulanten

Zwei Tage lang genossen die Kunden anlässlich der Neueröffnung spezielle Aktionen, ein Gewinnspiel und Kinderanimation mit Marie-Luise Haupt und ihrem „Hobbyraum“. Zur offiziellen Eröffnung am Freitag, den 26. April, fanden sich unzählige Gratulanten ein, darunter „Kunst & Werk“-Gründer Alfred Krainer, Bürgermeister Martin Kulmer sowie die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten Astrid Legner.