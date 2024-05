St. Veiter Freibad startet am 18. Mai in die Saison

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 5. Mai 2024

Perfekt vorbereitet und vom St. Veiter Bademeister- und Technikerteam auf Hochglanz gebracht, präsentiert sich in diesen Wochen wieder der Freibadbereich in St. Veit an der Glan. „Mit Freude begrüßen wir die wachsende Zahl von Besucher, die unser Freibad aus der Region und darüber hinaus anzieht. Ich hoffe auf viele heiße Sommertage, die eine erfolgreiche Saison ermöglichen“, ist Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) optimistisch.