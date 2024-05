Grollen, Rütteln & Co.: So wurden die Erdbeben im April wahrgenommen

Am 4. April ereignete sich um 13.28 Uhr MESZ ein Erdbeben der Magnitude 3,3 etwa 5 km südöstlich von Jochberg, Tirol (47,34°N, 12,45°O). Im Epizentralgebiet waren die Erschütterungen teilweise stark spürbar, viele nahmen ein deutliches Rütteln von Gebäuden wahr, Gläser klirrten und vereinzelt fielen Gegenstände um. Das Beben wurde im Umkreis von etwa 30 km verspürt, beim Erdbebendienst trafen mehr als 200 Wahrnehmungsberichte ein. Die Epizentralintensität betrug 4 bis 5 Grad auf der 12-stufigen Europäischen Makroseismischen Skala (EMS-98).

600 Meldungen in Niederösterreich

Etwa 4 km westlich von Wiener Neustadt, Niederösterreich (47,80°N, 16,17°O), lag das Epizentrum eines Erdbebens der Magnitude 3,2 am 14. April um 17.14 Uhr MESZ. Es wurde von etwa 600 Personen dem Erdbebendienst gemeldet. Im Epizentrum beobachteten viele Personen deutliche Erschütterungen, einige empfanden sie auch als stark und viele erschraken oder waren beunruhigt. Gebäude rüttelten und Gegenstände bewegten sich, vereinzelt flüchteten Personen aus den Häusern. Die maximale Intensität erreichte 4 bis 5 Grad auf der EMS-98.

Schwaches Zittern in Kärnten

Ein Erdbeben der Magnitude 1,7 wurde am 16. April um 18.26 Uhr MESZ in Bad Eisenkappel, Kärnten, wahrgenommen (46,52°N, 14,52°O). Vereinzelt war ein schwaches Zittern spürbar, die Intensität betrug 2 bis 3 Grad (EMS-98).

Beben rüttelte Niederösterreicher nachts wach

In der Nacht von 17. auf 18. April ereignete sich um 0.08 Uhr MESZ ein leichtes Nachbeben der Magnitude 0,7 mit Epizentrum westlich von Wiener Neustadt, Niederösterreich (47,82°N, 16,19°O). Es konnte in Bad Fischau vereinzelt schwach verspürt werden, die Intensität wurde mit 2 Grad auf der EMS-98 bewertet. Am 20. April konnte um 10.38 Uhr MESZ ein leichtes Beben der Magnitude 0,9 in Gloggnitz-Aue vereinzelt schwach wahrgenommen werden. Das Epizentrum lag knapp östlich von Semmering, Niederösterreich (47,65°N, 15,85°O) im Gebiet des starken Erdbebens vom 1. Februar 2024 (Magnitude 4,5). Die Intensität erreichte 2 bis 3 Grad auf der EMS-98.