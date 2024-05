Feierlich eingeweiht: Klagenfurt hat einen neuen Platz

Die Einweihung des Freddy-Hohenberger-Platzes ist nicht nur eine Hommage an einen außergewöhnlichen Mann, sondern auch ein symbolischer Akt, der seine Verdienste und seinen unvergesslichen Beitrag zur Geschichte der Austria Klagenfurt würdigt. Am heutigen Sonntag, dem 5. Mai, wurde der Platz in der Siebenhügelstraße, beim Austria Stüberl, offiziell umbenannt.

Zu Ehren Alfred Hohenbergers

„Die Benennung des Freddy-Hohenberger-Platzes ist ein bewegendes Zeugnis für die tiefe Verbundenheit von Alfred Hohenberger mit Klagenfurt und seinem geliebten Fußball. Sein Erbe wird unsere Stadt und den Sportpark für immer prägen“, so Bürgermeister Christian Scheider. „Alfred Hohenberger war nicht nur ein herausragender Sportler und Trainer, sondern auch ein Mentor und Vorbild für Generationen von Fußballbegeisterten. Die Umbenennung dieses Platzes ist eine Ehre und ein Tribut an sein lebenslanges Engagement für den Fußball in Kärnten“, so Sportreferent Stadtrat Franz Petritz.

Wer war Alfred Hohenberger?

Alfred Hohenberger, geboren am 17. Dezember 1931, hat sich als langjähriger ÖFB-Jugendreferent verdient gemacht und hinterlässt ein unvergessliches Erbe. Als Fußballer, Trainer und anerkannter Experte war er maßgeblich daran beteiligt, die Austria Klagenfurt zu einer bekannten Größe in ganz Österreich zu machen. Mit seinem herausragenden Einsatz als Spieler, Kapitän und Trainer trug „Freddy“ Hohenberger dazu bei, die Austria Klagenfurt auf die nationale und internationale Bühne zu bringen. Als Trainer des österreichischen UEFA-Teams und Teilnehmer an der WM in Tunesien im Jahr 1977 prägte Hohenberger eine Generation von Fußballern und wurde zu einem leuchtenden Botschafter des Kärntner Fußballs. Am 2. Juli 2020 verstarb Hohenberger im Alter von 89 Jahren, doch sein Vermächtnis und seine Leidenschaft für den Fußball werden weiterleben.