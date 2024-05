5-Euro-Raub: Burschen (14, 15) attackierten Opfer (16, 18) mit Schlägen

Veröffentlicht am 5. Mai 2024, 13:50 / ©Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com/ Canva

Ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger, beide aus dem Bezirk Amstetten, kamen am Samstag gegen 18. 55 Uhr zur Polizei und gaben an, dass sie soeben von zwei unbekannten Tätern an der Donaulände attackiert und beraubt worden seien. Gemeinsam mit zwei Streifen begaben sich die Opfer nach der Anzeige zum Tatort. Dort konnten sie die beiden Angreifer inmitten einer Jugendgruppe sofort wiedererkennen.

Festnahme

Daraufhin wurden ein 14-Jähriger und ein 15-Jähriger, beide aus Linz, zur Abklärung des Sachverhaltes auf die Dienststelle mitgenommen. Schließlich stellte sich heraus, dass die beiden Opfer von den beiden Angreifern durch Schläge verletzt worden sind und ihnen ein Fünf-Euro-Schein gestohlen wurde. Während die beiden Niederösterreicher nach der Einvernahme von der Rettung versorgt wurden, kamen die beiden Angreifer in das Linzer Polizeianhaltezentrum.