Frischer Wind weht beim Ostbahnhof: Japaner eröffnet im einstigen Barcode

Veröffentlicht am 5. Mai 2024, 13:59 / ©Screenshot: google street view

Im ehemaligen Barcode in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 110 wurden Tapas und Burger aufgetischt. Zudem gab es eine Palette an verschiedensten Cocktails. Nun kehrt dort aber frischer Wind ein – und dieser riecht nach Sushi und Bowls. Weiters auf der Speisekarte: Nudelgerichte, Ramen (eine für Japan traditionelle Nudelsuppe), Maki, aber auch Burger. Die Klassiker der asiatischen Küche wie Frühlingsrollen, Edamame etc. dürfen selbstverständlich auch nicht fehlen.

Lieferangebot wird bereits genutzt

Wie der „Grazer“ berichtet, soll nächste Woche eröffnet werden. Ein Lieferangebot gibt es bereits, wie auf Velofood, Foodora und anderen Lieferdiensten ersichtlich. Hier kann man sich auch schon einen Überblick über das Angebot verschaffen.