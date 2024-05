Verkehrsunfall in Stainz: Wagen mit fünf Insassen überschlug sich

Schutzengel an Bord

Um 12.38 Uhr schlug der Alarm und die Florianis rückten zu einem Verkehrsunfall auf der L617 in Herbersdorf aus. Durch ein Ausweichmanöver kam ein Wagen mit fünf Personen von der Straße ab und überschlug sich in weiterer Folge. „Vor Ort stellte sich glücklicherweise heraus, dass keine der Personen im Fahrzeug eingeklemmt war und eine medizinische Versorgung von Seiten des Roten Kreuzes bereits eingeleitet wurde“, heißt es in einem Facebook-Posting der Feuerwehr.

Straßensperre

Die Straße wurde in beide Richtungen gesperrt und das verunfallte Fahrzeug mittels Kran geborgen. Nach knapp 1,5 Stunden konnten die Kameraden der Feuerwehren wieder ins Rüsthaus einrücken.