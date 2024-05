Von Klagenfurt nach Murcia: Zu Besuch im „Garten Europas“

Der Sommer naht. Wohin aber soll es diesmal in den Urlaub gehen? Sightseeing, Strand oder doch lieber Sporturlaub? Warum entscheiden, wenn auch alles davon geht? Der Airport Klagenfurt macht es gemeinsam mit Ryanair möglich – nicht einmal drei Stunden später befindest du dich im Paradies Spanien.

Dein Flug nach Spanien Du willst auch Meeresluft schnuppern? Kein Problem, den zweimal die Woche (Dienstag und Sonntag) hebt Ryanair von Klagenfurt nach Alicante ab. Näheres zum Flugplan und auch zu anderen Reisezielen findest du hier.

Vielfalt, Historie und Genuss

Dienstags und sonntags geht es in „Windeseile“ von Klagenfurt nach Alicante, ein mittlerweile sehr beliebtes Reiseziel für Urlaubende weltweit und weit oben auf der Liste der beliebtesten Spanien-Destinationen. 5-Minuten-Redakteurin Sabrina durfte letztes Jahr im Rahmen einer Pressereise die Region erkunden. Näheres zu ihren Erlebnissen und Einblicken könnt ihr hier nachlesen. Auch in diesem Jahr ging es für 5 Minuten nach Spanien, diesmal jedoch auf Erkundungsreise in ein etwas südlicheres Gebiet: Murcia – eine wahre historische Perle (etwa eine Stunde Autofahrt vom Flughafen Alicante entfernt). Redakteurin Elisa hat die Region, welche durch Vielfältigkeit, Historie und Genuss besticht, besucht (und es wird nicht bei dem einen Mal bleiben).

©5 Minuten Die Vorfreude steigt! Auf geht´s nach… ©5 Minuten …Murcia.

Willkommen im „Garten Europas“

Viele assoziieren Spanien mit Meer, Sonne und Strand. Das beliebte Urlaubsziel kann aber weit mehr! Wem Alicante etwas zu touristisch ist und wer sich für Kultur, sportliche Aktivitäten sowie Geschichte begeistern lässt, für denjenigen könnte Murcia die passende Wahl sein. Die Region besticht vor allem durch ihr breit gefächertes Angebot: Sonnenliegen am Strand, Museen, Wahrzeichen, kulturelle Einblicke, regionale Kulinarik – was darf es heute sein? Auch 5-Minuten-Redakteurin Elisa musste sich nicht entscheiden und hat bei ihrem 5-tägigen Ausflug die Vielfalt des „Garten Europas“ erleben dürfen.

Cartagenas Relikte-Schatz und salzige Meeresluft in Cabo de Palos

Das Kap Cabo de Palos an der Costa Cálida liegt nur etwa 30 Kilometer von Cartagena entfernt. Besonders imposant an der Halbinsel sind die ruhigen Buchten aber auch der Leuchtturm, welcher auf Anfrage von Reisegruppen seine Pforten für historische Einblicke öffnet. An der Spitze angekommen, ist der sportliche Aufstieg über die (zu vielen!) Treppen schnell vergessen – eine herrliche Aussicht auf das Meer und eine kühle salzige Brise umschmeicheln das alles andere als alltägliche Erlebnis in luftiger Höhe. Nicht weit davon entfernt, befindet sich der Calblanque Regional Park, wo es mit etwas Glück auch Flamingos zu erspähen gibt. Nach einer Erkundung des Areals folgt der nächste Programmpunkt: Auf geht es nach Cartagena – einer Stadt, die vor allem durch ihre historischen Sehenswürdigkeiten besticht. Was dabei auf keinen Fall fehlen darf? Ein Besuch beim römischen Theater!

Der Leuchtturm in Cabo de Palos… ©5 Minuten | …von dem man eine traumhafte Aussicht genießt. ©5 Minuten | Salz liegt in der Luft! ©turismodemurcia.es | Calblanque Regional Park.

Die Heilige Stadt

Für historisch interessierte ebenfalls sehr sehenswert: Caravaca de la Cruz – die fünfte heilige Stadt des katholischen Christentums. Inmitten des Zentrums prankt, wie könnte es auch anders sein, eine wahrlich imposante Basilika. Zwischen 2. und 5. Mai findet in der Stadt eine ganz besondere Veranstaltung statt: „La Santisima Vera Cruz“, das Fest der Weinpferde.

©5 Minuten Das bedeutsame Kreuz der Heiligen Stadt. ©5 Minuten Mehr zur Geschichte der „Weinpferde“ gibt es im Museum in Caravaca de la Cruz.

Murcia – die Blütenstadt

Die Hauptstadt der gleichnamigen Region Murcia ist ein echtes Juwel. Angefangen von der majestätischen Kathedrale bis hin zum Royal Museum – und auch die Sonnenuntergänge dort lassen sich sehen. Tapas, Kaffee und Wein: In der Innenstadt wird flaniert und genossen. Was besonders auffällt, ist die enorme Dichte an Blumen und grünen Pflanzen. Das liegt daran, dass dort unmittelbar nach Ostern Frühlingsfeste stattfinden. Florale Dekoration darf dabei nicht fehlen, die Spuren davon waren auch noch Mitte April sichtbar.

©5 Minuten | Murcia hat eine wunderschöne Altstadt. ©5 Minuten | Der Brunnen inmitten der Innenstadt. ©5 Minuten | Blumen haben in Murcia einen ganz besonderen Stellenwert. ©5 Minuten | Der „Garten Europas“ zeigt sich von seiner schönsten Seite. ©5 Minuten | Bei der Aussicht spaziert man gerne. ©5 Minuten | Abendliches Adiós der Sonne.

Von der „Stadt der Sonne“ und Sonnenuntergängen in Àguilas

Bei einer Reise in die Region Murcia darf Lorca als Zwischenstopp nicht fehlen. Wunderschöne Gebäude und viele Museen, gibt es in der „Stadt der Sonne“, wie sie immer wieder gerne bezeichnet wird. Besonders prominent sind die handgearbeiteten Stickereien auf traditionellen Gewändern, die in zwei unterschiedlichen Museen zur Schau gestellt werden. In Lorca geht der Alltag etwas gemächlicher zu, erzählt Fremdenführer Carlos. Entspannen lässt es sich zudem in Águilas, einer Hafenstadt direkt am Meer. Dort gibt es traumhafte Sonnenuntergänge. Wer nicht direkt im Hochsommer seinen Urlaub in Spanien plant, für den dürfte die Karnevalszeit ein heißer Tipp sein – dieses Fest wird hier nämlich ganz groß gefeiert.

©5 Minuten | Flanieren in Àguilas. ©5 Minuten | Sonne, Strand und Meer, was will man mehr? ©5 Minuten | Bezaubernde Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. ©5 Minuten | Die Altstadt in Lorca. ©5 Minuten | Stickereien im MuBBla Museum.

In den Bergen die Seele baumeln lassen

Eine wahre Ruheoase ist das Hotel Bajo el Cejo in Sierra Espuña. Abgelegen inmitten der Natur mit einem traumhaften Ausblick auf die Berge – der perfekte Ort der Entspannung und Erholung. Umgeben von Zitronen- und Orangenbäumen, da kann es einem doch nur gut gehen! Besonders erwähnenswert ist die Küche im Hotel: Aufgetischt wird nämlich nach dem Konzept des 0-Kilometer-Menüs, was bedeutet, dass Zutaten aus der Umgebung verwendet werden – Regionalität sowie Saisonalität stehen hier folglich im Vordergrund. Viel zu sehen und zu erleben (vor allem sportlicher Natur) gibt es im Sierra Espuña Natural Park. Viele Mountainbiker, aber auch Wanderer verschlägt es in diese Gegend.

©5 Minuten | Einen traumhaften Ausblick kann man vom Hotel Bajo el Cejo genießen. ©5 Minuten | Paradies „irgendwo im nirgendwo“. ©5 Minuten | Pinienwälder so weit das Auge reicht. ©5 Minuten | Das „Hügelland“ in Murcia. ©5 Minuten | Kopf abschalten in der Natur.

Für Genießer

Genuss wird in Spanien großgeschrieben, vor allem, was das leibliches Wohl betrifft. Die spanische Küche hat allerhand zu bieten und zum Essen darf ein Glaserl Wein natürlich nicht fehlen – vorzugsweise ein Tropfen der in Murcia beliebten Rebsorte Monastrell. Wie wäre es mit einer Weinverkostung als erheiternden Programmpunkt? In Bullas kannst du den Weinbau der Familie Miñano Gomez bestaunen – und natürlich auch was von den Erzeugnissen probieren!

©5 Minuten | Weinverkostung bei LAVIA. ©5 Minuten | Tapas in Murcia. ©5 Minuten | Lunch in Bullas. ©5 Minuten | Fisch-Liebhaber kommen auf ihre Kosten. ©5 Minuten | Aber auch viel Gemüse steht in Spanien am Speiseplan. ©5 Minuten | Die Speisen werden liebevoll zubereitet. ©5 Minuten | Was ich in Spanien gelernt habe: Für einen Cheesecake ist immer noch Platz!

Tipps für deinen Spanien-Trip Hoteltipps Rincon de Pepe : Das 4-Sterne-Hotel befindet sich inmitten der Stadt Murcia in der gleichnamigen Region. Es besticht vor allem durch seine zentrale Lage und befindet sich in unmittelbarer Nähe der Kathedrale.

: Das 4-Sterne-Hotel befindet sich inmitten der Stadt Murcia in der gleichnamigen Region. Es besticht vor allem durch seine zentrale Lage und befindet sich in unmittelbarer Nähe der Kathedrale. Senator Águilas : Das 4-Sterne-Hotel mit Meerblick begeistert mir seiner Lage. Direkt vor der Türe befinden sich ein Kiesstrand sowie der Yachthafen Juan Montiel.

: Das 4-Sterne-Hotel mit Meerblick begeistert mir seiner Lage. Direkt vor der Türe befinden sich ein Kiesstrand sowie der Yachthafen Juan Montiel. Hotel Bajo el Cejo: Wundervolle und einzigartiger Unterkunft mit einzigartigem Charme mitten in Naturidylle der bergischen Landschaft von El Berro in Sierra Espuña. Hier kann man getrost die Seele baumeln lassen. Die Liebe zur Regionalität spiegelt sich in Einrichtung, Kulinarik und Konzept. Großer Geheimtipp! Ideal für Ruhe, Entspannung oder auch sportliche Aktivisten (Mountainbiken, Wandern, Trekking) in der Umgebung. Restauranttipps Cabo de Palos : Bocana de Palos Restaurant

: Bocana de Palos Restaurant Cartagena : Eszencia

: Eszencia Bullas : El Borrego

: El Borrego Murcia : Mercado de Correos (Tapas)

: Mercado de Correos (Tapas) Lorca: Casa Bartolo

Casa Bartolo Sierra Espuña: La Perdiz Mehr Infos über Spanien findest du hier oder auf dieser Website.

