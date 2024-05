Auto-Vandalen trieben in Villach ihr Unwesen

Sechs in einer Nacht

In der Nacht auf den heutigen Sonntag, den 5. Mai, wurden von bisher unbekannten Tätern bei insgesamt sechs Autos, die in Villach-Lind abgestellt waren, die Heckscheibenwischer abgerissen beziehungsweise verbogen. Die Autos parkten entlang des Fahrbahnrandes von der F.X.-Wirth-Straße in Richtung Rudolf-Kattnig-Straße. Es wurden bei mehreren Autos auch die Seitenspiegel umgeklappt. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2024 um 15:02 Uhr aktualisiert