Tag der offenen Tür: Wasserrettung Nord eröffnet neuen Stützpunkt

Veröffentlicht am 5. Mai 2024, 15:56 / ©Montage: ÖWR Liezen

„Nach einem arbeitsreichen Jahr freut es uns, dass wir heuer den nächsten Schritt machen können und die offizielle Eröffnung des Wasserrettungsstützpunktes in der Friedau 17 feiern dürfen“, so heißt es von der Wasserrettung. Am Samstag, den 25. Mai wird deshalb zum gemeinsamen Feiern eingeladen.

©ÖWR Liezen Das Modell

Zum Programm

Ab 9 Uhr können die neuen Räumlichkeiten besichtigt werden. Zudem können sich Besucher über die Renovierungsschritte sowie über die Aufgaben der Wasserrettung zu informieren. Zeitgleich gibt es die Möglichkeit, gegen einen geringen Unkostenbeitrag, auf der Enns mit einem Einsatzboot und dem JetSki der Österreichischen Wasserrettung mitzufahren. Um 14 Uhr beginnt der Festakt mit der Segnung des Stützpunktes. Diese erfolgt durch die beiden Pfarrer von Liezen und durch den Kuraten der Österreichischen Wasserrettung, Landesverband Steiermark. Für das leibliche Wohl wird den ganzen Tag gesorgt. Für Kinder gibt es die Möglichkeit, sich in einer Hüpfburg auszutoben.