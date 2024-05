Gleichstand beim Steirer Derby: Diesmal kein Sieg für Sturm Graz

Der heutige Sonntag ist für Fußballfans besonders ereignisreich. Bereits am Vormittag gab es in der Grazer Fußballgeschichte einen Durchbruch zu feiern: Der GAK wurde Meister der 2. Liga und kehrt deshalb zum ersten Mal nach 17 Jahren in die Bundesliga zurück – wir berichteten.

Hartberg sicherte sich das erste Tor

Am Nachmittag wurde es dann noch einmal spannend: In der vorletzten Runde der Saison kam es zum ultimativen Steiermark-Duell: Der TSV Egger Glas Hartberg trat im letzten Derby der Spielzeit gegen den SK Sturm Graz an. Den Anpfiff gab es um 14.30 Uhr. Die Partie wurde vom Salzburger Schiedsrichter Christopher Jäger geleitet. Den ersten Treffer gab es vom Hartberger Maximilian Entrup in der ersten Hälfte (Minute 17).

Die Grazer konnten sich den Sieg nicht sichern

Mit einem 1:0-Spielstand ging es in die Pause. Sturm holte jedoch in der Halbzeit (Minute 58) auf. Dem Torschützen Otar Kiteishvili gelang ein Tor und damit hieß es: Gleichstand! Und mit diesem Endstand gingen die Mannschaften schließlich auch nach der 90 Minute vom Feld. Ein herber Rückschlag für Sturm Graz, welcher in letzter Zeit auf seiner Erfolgswelle nur so dahin surfte. Bei diesem Spiel ließen die Grazer bedeutende Punkte liegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2024 um 16:36 Uhr aktualisiert