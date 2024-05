Maximaler Komfort: 21 zusätzliche ÖBB Cityjets kommen 2026

21 zusätzliche Cityjets von Siemens Mobility bringen weitere Kapazität in die Ostregion. Die Züge werden im Laufe des Jahres 2026 im Nahverkehr voraussichtlich in der Ostregion fahren und entlang der Stammstrecke zwischen Wien Meidling und Floridsdorf sowie auf den Außenästen in Niederösterreich im Einsatz sein. Mit dieser weiteren Bestellung wurden von den ÖBB insgesamt 294 Desiro ML bestellt, 236 Züge sind davon bereits im Einsatz in ganz Österreich.

Auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Die Elektrotriebzüge bestechen durch modernste Technik und maximalen Komfort. Höchste Standards erfüllen sie insbesondere auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität, unter anderem durch weiter optimierte Einstiegsbereiche sowie Leseleuchten und USB-Steckdosen in den entsprechenden Sitzbereichen.

Die Ausstattung der Cityjets auf einen Blick