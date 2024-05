Fahrverbot für Ausweichverkehr: Diese Orte sind betroffen

Die Sommersaison steht vor der Tür – und damit die Reisezeit. Auch heuer ist mit hohem Urlauberverkehr durch Tirol zu rechnen. Aufgrund zahlreicher Feier- und Fenstertage beginnen die bewährten Fahrverbote für den Ausweichverkehr auf dem niederrangigen Straßennetz bereits im Mai. Ausgewählte und für die Aufrechterhaltung der Sicherheit in den Tiroler Gemeinden relevante Abschnitte auf Landes- und Gemeindestraßen sind dann jeweils am Wochenende (samstags, sonn- und feiertags) von 7 bis 19 Uhr für den Ausweichverkehr gesperrt.

Grund für die Fahrverbote

Die Basis für die Fahrverbote bilden Erfahrungswerte aus den Vorjahren – dementsprechend gibt es auch neue Abschnitte und Dosierampeln: „Mit den weitreichenden Fahrverboten steuern wir den Verkehr und wollen die Anrainerinnen und Anrainer entlasten. Dabei betrachten wir ganz Tirol und versuchen Umweg- und Ausweichverkehr bestmöglich einzudämmen. Insbesondere am Seefelder Plateau, in den Gemeinden Scharnitz, Seefeld, Leutasch und auch Reith bei Seefeld, wurde eine deutliche Steigerung des Ausweichverkehrs von und nach Deutschland verzeichnet – nicht zuletzt auch aufgrund des regelmäßigen Staugeschehens am Fernpass, was den dringenden Handlungsbedarf auf dieser Strecke unterstreicht. Nach guten Gesprächen mit den betroffenen Gemeinden werden am Seefelder Plateau erstmals neue Fahrverbote angewendet“, ist Landeshauptmann (LH) Anton Mattle von der Notwendigkeit dieser Maßnahme überzeugt.

©Land Tirol/Die Fotografen LH Anton Mattle und LR René Zumtobel

Ausweichverbot im Bezirk Imst

Als Teil des Fernpass-Pakets gibt es zudem erstmals auch ein Fahrverbot für den Ausweichverkehr im Bezirk Imst. Bei Stau entlang der B 189 Mieminger Straße ist es Durchreisenden nicht erlaubt, durch das Nassereither Ortgebiet zu fahren. „Im Gemeindegebiet von Nassereith wird das niederrangige Straßennetz mehr und mehr von Durchreisenden blockiert. Hier wird heuer zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger erstmals ein Fahrverbot in Fahrtrichtung Norden an den Hauptreisetagen verordnet. Mit dem umfangreichen Maßnahmenbündel soll der Durchreiseverkehr entlang neuralgischer Strecken auf den Hauptverkehrsrouten bleiben und Ortsdurchfahrten und Gemeindestraßen staufrei gehalten werden“, so Verkehrslandesrat (LR) René Zumtobel.

Polizei kontrolliert verstärkt

Neben der Kontrolle der Fahrverbote durch die Polizei werden auch heuer wieder vom Land Tirol bestellte Sicherheitsorgane zum Einsatz kommen. Das Land Tirol stellt dafür heuer mehr als 287.000 Euro zur Verfügung. „Der Verkehr ist durch unsere zentrale Lage im Herzen der Alpen eine große Herausforderung und belastet die Gesundheit der Menschen, die Umwelt und auch die Infrastruktur. Für uns ist klar: Nichts zu tun, ist keine Lösung. Wir arbeiten deshalb auf allen Ebenen an einer langfristigen Verlagerung und Steuerung des Verkehrsaufkommens. Diese Fahrverbote für transitierende Pkw in den Hauptreisezeiten sind notwendig, um die Flüssigkeit des Verkehrs und damit die öffentliche Sicherheit und Versorgung aufrechtzuerhalten“, betonen LH Mattle und LR Zumtobel unisono. Die ab Weihnachten 2023 gültigen Winterfahrverbote, die mit Ostern 2024 endeten, führten zu rund 219.000 zurückgewiesenen Fahrzeugen in den Bezirken Kufstein, Reutte und Schwaz. Eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Winter 2022/2023.