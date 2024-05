Wie zufrieden sind die Grazer eigentlich mit den Öffis?

Alle Jahre wieder befragen die Graz Linien ihre Kunden, wie zufrieden sie mit dem Angebot, den Dienstleistungen und Produkten sind. Auch 2023 hat ein externes Meinungsforschungsinstitut mehr als 600 Grazer Öffi-Nutzer und Grazer zwischen 16 und 75 Jahren zu ihrer Zufriedenheit mit den Graz Linien befragt. Die Holding Graz zieht nun Bilanz.

„Gutes Liniennetz“

96 Prozent der befragten Grazer geben an, dass sie die öffentlichen Verkehrsmittel der Graz Linien nutzen, das sind zwei Prozent mehr als 2022. 57 Prozent der Grazer sind mit den Graz Linien (sehr) zufrieden und benoten die Leistungen mit der guten Schulnote 2,5 (2022: 2,4). Auffallend: Frauen sind tendenziell zufriedener als Männer, ältere Personen mehr als jüngere und Stammkunden mehr als Gelegenheitskunden. Hervorgehobene positive Aspekte sind die Pünktlichkeit, freundliche Mitarbeiter und ein gutes Liniennetz.

Das wir bemängelt

Gleichzeitig werden Verspätungen und die Preisgestaltung als weniger zufriedenstellende Aspekte genannt. Laut Umfrage haben Fahrpläne, Fahrzeuge sowie Mitarbeiter den größten Einfluss auf die Kundenzufriedenheit. Innerhalb dieser Top-Treiber sind die Taktung sowie die Freundlichkeit der Mitarbeiter die größten Stellhebel für Verbesserungen.

Klimaticket Steiermark als beliebteste Fahrkarte

Betrachtet man die Beliebtheit der Tickets, so wird die Stundenkarte weiterhin am stärksten genutzt, jedoch mit leichtem Rückgang. (2023: 25 Prozent vs. 2022: 27 Prozent). Das erstmals abgefragte Klimaticket für die Steiermark Graz überholt alle weiteren Ticketarten und wird bereits von 13 Prozent genutzt.

Diese Noten vergeben Grazer hinsichtlich des Fahrplanes

61 Prozent der Befragten zeigen sich mit dem Fahrplan (sehr) zufrieden, was sich auch in der Gesamtnote 2,4 widerspiegelt. Bei den Detailaspekten zum Fahrplan wird die Anzahl an direkten Verbindungen, die Betriebszeiten und die Fahrtfrequenz am besten bewertet. In Bezug auf die Betriebszeiten und Fahrfrequenz sind die Stamm- und Gelegenheitskunden ähnlich zufrieden. Die Anzahl der Verbindungen und Fahrtdauer bewerten Stammkunden jedoch deutlich besser. Immerhin 69 Prozent sind mit den Fahrzeugen (sehr) zufrieden und geben die ausgezeichnete Note 2,2. Dabei überzeugen vor allem Ausstattung und Barrierefreiheit.

Unterschiede bei den Altersgruppen

Zustand/Alter und Sauberkeit werden mittelmäßig bewertet, die Klimatisierung wird am kritischsten beurteilt. Die Ausstattung wird von den 30-49-Jährigen schlechter beurteilt. Über 60-Jährige sind mit der Sauberkeit und Klimatisierung deutlich zufriedener als die anderen Altersgruppen. Die Mitarbeiter der Graz Linien werden von 66 Prozent der Grazer (sehr) gut beurteilt. Besonders zeigt sich die Zufriedenheit in puncto Freundlichkeit unter den Älteren. 30- bis 49-Jährige sind tendenziell mit Auskünften sowie der Freundlichkeit von MitarbeiterInnen etwas weniger zufrieden.