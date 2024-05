AK-Fußballcamps: Hier können Kinder kicken lernen

Vom 8. bis 12. Juli finden in St. Marein im Mürztal sowie vom 22. bis 26. Juli in Graz Fußballcamps für Mädchen und Burschen statt. Gekickt wird zudem vom 29. Juli bis 2. August bei den Fußballcamps in Hartberg und Judenburg. Die Camps richten sich an Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren (St. Marein, Graz, Judenburg) beziehungsweise von 6 bis 15 Jahren (Hartberg).

Wer darf daran teilnehmen?

Der Selbstbehalt beträgt jeweils 30 Euro. Teilnehmen dürfen Kinder, wenn zumindest ein Elternteil beziehungsweise eine obsorgeberechtigte Person zum Zeitpunkt der Antragstellung Mitglied der AK Steiermark ist. Außerdem gilt eine Einkommensobergrenze, teilt die Arbeiterkammer mit: Diese beträgt für einen Haushalt mit einem Kind 3.630 Euro netto pro Monat. „Für jedes weitere Kind erhöht sich die Einkommensobergrenze um 15 Prozent. Als Beobachtungszeitraum für das Nettoeinkommen der haushaltszugehörigen Personen werden die letzten drei Monate herangezogen. Pro Kind ist nur eine Anmeldung für ein Feriencamp möglich“, informiert die Arbeiterkammer Steiermark.