Badesaison eröffnet: Athleten bereiten sich auf Schwimm-Wettkampf vor

Der Wörthersee, mit seinen kristallklaren Gewässern und atemberaubenden Landschaften, zieht Schwimmer aus aller Welt an, die sich der Herausforderung stellen, in einem der schönsten Seen Europas zu schwimmen. Der Woerthersee-Swim-Austria bietet eine Vielzahl von Distanzen an, darunter 1500 m, 3 km, 5 km und 10 km. Die 17 km Distanz ist bereits ausgebucht, wobei 60 SchwimmerInnen die Herausforderung annehmen werden, diese schwierige Strecke zu bewältigen.

Athleten aus aller Welt

Für die Marathon-Schwimmer steht die Ultramarathondistanz von 34 km von Klagenfurt nach Velden und zurück auf dem Programm. Schwimmer aus Holland, Belgien, Serbien, Russland, Spanien, Indonesien und den USA haben sich für diese Herausforderung angemeldet. Besonders bemerkenswert ist die Teilnahme des Schwimmers aus den Vereinigten Staaten von Amerika, der versucht, die 34 km Distanz im Schmetterling-Stil zu bewältigen, mit dem Ziel, einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde zu erreichen.