Schockierender Mordfall: Kind erdrosselt, zerstückelt und entsorgt

Veröffentlicht am 5. Mai 2024

Durch umfassende Erhebungen aller in Betracht kommenden Stellen war es möglich, in Wien die Mörderin innerhalb von zwei Wochen zu eruieren. Es war die verheiratete Mutter des getöteten Jünglings! Diese hat ihren 14 Monate alten Buben, um ihn loszuwerden, im Schlaf mit einer Drahtschlinge erdrosselt, den Kopf mit einem Küchenmesser vom Rumpf getrennt und die zwei Leichenteile in Papier verpackt.

Aus Zug geworfen

Mit den zwei grauenhaften Paketen fuhr sie nach Klagenfurt, wo sie die Leichenteile in den Wörthersee werfen wollte. Da ihr dies nicht gelang, fuhr sie mit dem Schnellzug Richtung Salzburg beziehungsweise Wien, aus welchem sie unterwegs den verpackten Kopf und Rumpf in den oben angeführten Tunneln entsorgte. Wieder daheim angekommen erzählte sie ihrem Gatten, dass der kleine Bub zu Pflegeeltern nach Vorarlberg gebracht wurde und dass er es dort sehr schön haben werde.

Schreckliche Details kamen ans Licht

Bei der Gerichtsverhandlung kamen schreckliche Details über das Familienleben, das Tatmotiv und die Ausführung des Mordes zu Tage. Dramatisch und mucksmäuschenstill wurde es im Gerichtssaal, als der Vorsitzende das Urteil über die Mörderin sprach.

©zVg Valentin Hauser veröffentlichte sein 7. Buch – „Protokolle des Bösen – Geschichten über wahre Gewalttaten in Kärnten“.