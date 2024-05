Féten Féten sorgen für Klangerlebnis in Villach

Spanische Musik auf ungewöhnlichen Instrumenten: Féten Féten begeistern das Publikum sicher auch bei ihrem Konzert am 6. Mai im Congress Center Villach. Die Auftritte des spanischen Duos „Fetén Fetén“ werden immer schon von unzähligen Überraschungen begleitet. Jetzt, am 6. Mai, kommt das Publikum im Congress Center Villach in den Genuss dieses ungewöhnlichen Klangerlebnisses.

Musik aus aller Welt

Die spanischen Musiker Jorge Arribas und Diego Galaz führen das Publikum auf eine spannende Reise durch Spanien und seine musikalische Tradition sowie weiter nach Japan oder Südamerika. Seit mehr als einem Jahrzehnt verblüfft das Duo mit viel Fantasie und Originalität – vor allem, was die Instrumente betrifft: So erklingen eine Stroh-Violine, die singende Säge, eine Campingstuhl-Flöte, Löffel oder ein selbst gebauter Dudelsack. Die Interpretation von traditioneller Musik und Tänzen wie Foxtrott oder Walzer, aber vor allem traditionelle spanische Tänze erscheinen plötzlich in einer ganz anderen Sichtweise. All das wird diesmal kombiniert mit dem Kontrabass. Schon im Mai 2022 begeisterte das spanische Duo das Villacher Publikum, am 6. Mai gibt es nun eine Fortsetzung!