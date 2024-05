Hubschrauber-Einsatz: Radfahrer (15) krachte gegen Auto

Veröffentlicht am 5. Mai 2024, 21:22 / ©Kzenon-stock.adobe.com

Am Sonntag, dem 5. Mai, gegen 16.18 Uhr fuhr ein 15-jähriger Klagenfurter mit seinem Rennrad auf der Radsberger Straße (L 100c) von Radsberg kommend in Richtung Hinterberg. In Kreuth, Ebenthal kam ihm ein Auto, gelenkt von einer 36-jährigen Klagenfurterin, entgegen. Der Jugendliche bremste stark und sein Hinterrad begann zu rutschen. Es kam zur Kollision mit der linken Fahrzeugseite des Autos.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Radfahrer kam dadurch zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.